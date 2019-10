In der Harmonie Bonn : Das Crossroads-Festival geht in die letzte Runde

Das Crossroads-Festival geht in die letzte Runde

In der Harmonie Bonn

Jett Rebel bei seinem Auftritt in der Harmonie.

Bonn Der dritte Tag des Crossroads-Festivals in der Harmonie Bonn ist orange. Stimmung, Publikum, Band und teilweise auch Licht, alles passt zusammen und verweist auf die Niederlande, die an diesem Abend sowohl das Bild als auch die Musik prägen.

Immerhin stehen mit Jett Rebel und De Staat zwei echte Superstars der holländischen Rock-Szene auf der Rockpalast-Bühne, die stilistisch zwar weit auseinanderliegen, aber gerade deswegen hervorragend dafür geeignet sind, die Flagge der Kreativität und des Grooves im Namen der Oranje hochzuhalten. Was im Großen und Ganzen hervorragend gelingt.

Den Auftakt macht Jelte Steven Tuinstra alias Jett Rebel: Ein musikalisches Chamäleon, das sich mit jeder Platte und zum Teil sogar bei jedem Konzert neu erfindet. Im Frühling tauchte er beim Paaspop-Festival noch im roten Kleid auf, in der Harmonie dagegen in zerrissenen Jeans und Muscle-Shirt, das Paradebeispiel des jungen Rockers, der gegen Konventionen aufbegehrt – auch wenn er das musikalisch nur bedingt tut. Vielmehr pflegt Rebel derzeit einen brachialen Hochgeschwindigkeits-Rock-'n'-Roll, der in der Harmonie leider durch eine zu hohe Lautstärke und die ein oder andere störende Rückkopplung leidet.