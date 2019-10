Kölner Philharmonie : City of Birmingham Symphony Orchestra brilliert in Köln

City of Birmingham Symphony Orchestra brilliert in Köln

Köln Beim Konzert des City of Birmingham Symphony Orchestra in der Kölner Philharmonie begeisterte unter anderem die litauische Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla.

Letzterer ergab sich im berühmten Cello-Konzert von Edward Elgar ganz dem Strom der meist trauernden Töne. Der schlaksige Brite verschmolz wahrhaftig mit seinem Instrument, Bogen und Griffhand arbeiteten von innen heraus - der Blick des Interpreten wanderte am philharmonischen Himmel, manchmal schlossen sich die Augen. So intensiv abgetaucht hat ihn auch ein Milliardenpublikum bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle erlebt, ein toller Moment in der Karriere eines so jungen Künstlers. Jetzt im Spielfluss fehlte jedes Show-Element, sein tiefer ernster Dialog mit dem anspruchsvollen Werk nahm die Menschen mit, das wirkte technisch mühelos wie ein gelungener Gesang - mehr geht nicht in so jungen Jahren.