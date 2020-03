Wegen Coronavirus : Bonner Jazzfest auf Herbst verschoben

Bonn Das Bonner Jazzfest wird wegen der aktuellen Corona-Pandemie verschoben. Der Intendant Peter Materna sucht nach einem neuen Termin und sagt: Das Festival wird definitiv stattfinden.

Wann diese sein werden, werde er bekanntgeben, sobald sie abzusehen seien. „Ich denke, dass das nach Oktober sein wird. Wir wollen das nicht zu knapp planen“, sagte Materna. „Die Situation mit der Coronavirus-Pandemie ändert sich ja zurzeit täglich.“ Man sei aber in engem Kontakt mit Künstlern, Agenturen und den Verantwortlichen der Veranstaltungssäle. Die Herausforderung bestehe darin, die Termine der Künstler auch wieder so zusammenzubekommen, wie sie in den Doppelkonzerten geplant gewesen waren. „Das Traurige ist, dass wir sicherlich die Dramaturgie, die wir in so liebevoller Vorplanung geschaffen haben, nicht mehr gewährleisten können. Da hatten wir zum Beispiel zur Ausstellung im Haus der Geschichte über ‚Hits und Hymnen. Klang der Zeitgeschichte‘ ein Konzert der legendären Brüder Rolf und Joachim Kühn vorgesehen. Das wird es in dieser Kombination dann leider nicht geben“, so Materna. Aber alle für dieses Jahr vorgesehenen Doppelkonzerte sollen stattfinden.