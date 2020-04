Deutscher Filmpreis : Eine Gala aus dem Homeoffice

Bester Film: Gabriela Maria Schmeide (links) als Frau Bafane und Helena Zengel als Benni in einer Szene des Films „Systemsprenger“. Zengel ist die jüngste Gewinnerin der Filmpreisgeschichte. Foto: picture alliance/dpa/Florian Liedel

Berlin Der Applaus musste ausbleiben bei dieser 70. Verleihung des deutschen Filmpreises. Es war eine Notausgabe, die sich anfühlte wie aus dem Homeoffice. Die Laudatoren wurden per Videoschalte auf die Leinwand gebracht.



Das Wichtigste an einer Preisverleihung ist nicht die Trophäe, die man überreicht bekommt. Auch nicht die Geldsumme, die man möglicherweise gewinnt. Das Wichtigste ist der Applaus. Denn in ihm spiegelt sich jene menschliche Anerkennung wider, ohne die keine künstlerische Arbeit auskommt. Der Applaus blieb aus, musste ausbleiben bei dieser 70. Verleihung des deutschen Filmpreises. Ausgerechnet zum Jubiläum machte das Virus den Veranstaltern der Filmgala einen Strich durch die Rechnung.

Jahr für Jahr feiert sich die deutsche Filmszene in den Berliner Messehallen, aber diesmal blieben Smoking und Abendkleid im Schrank. „stay@home“ hieß in Corona-Zeiten auch hier die Devise, aber eine komplette Absage kam für die Deutsche Filmakademie nicht infrage. Und so tanzt Moderator Edin Hasanovic mutterseelenallein durch die RBB-Halle in Adlershof, während auf den installierten Leinwänden um ihn herum von Marlene Dietrichs „Der blaue Engel“ angefangen die deutsche Filmgeschichte vorbeiflimmerte. Hasanovic moderiert über zwei Stunden lang um sein Leben, hat ein paar Sketche vorbereitet und witzelt munter vor sich hin.

Die Gewinner des 70. Deutschen Filmpreises Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Spitzenfilme Die Preise (Auswahl): Bester Spielfilm Gold: „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt Bester Spielfilm Silber: „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani Bester Spielfilm Bronze: „Es gilt das gesprochene Wort“ von Ilker Çatak Bester Dokumentarfilm:„Born in Evin“ von Maryam Zaree Bester Kinderfilm:„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link Beste weibliche Hauptrolle: Helene Zengel für „Systemsprenger“ Beste männliche Hauptrolle:Albrecht Schuch für „Systemsprenger“ Beste weibliche Nebenrolle: Gabriela Maria Schmeide für „Systemsprenger“ Beste männliche Nebenrolle: Albrecht Schuch für „Berlin Alexanderplatz“ Beste Regie: Nora Fingscheidt für „Systemsprenger“ Bestes Drehbuch: Nora Fingscheidt für „Systemsprenger“ Beste Kamera/Beste Bildgestaltung: Yoshi Heimrath für „Berlin Alexanderplatz“ Ehrenpreis: Edgar Reitz dpa

Komödiant ohne Publikum

Keiner möchte mit dem Mann tauschen. Denn was ist ein Komödiant ohne ein Publikum, das auf ihn reagiert? Und so verpuffen auch die besseren unter den lauen Pointen in der Leere des Raumes. Die meisten Laudatoren von Anke Engelke bis Giovanni di Lorenzo werden über Video-Schalte hundert Prozent glamourfrei von zuhause auf die Leinwand gebracht. Live im Studio mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand kommen nur wenige: Iris Berben als ehemalige Akademie-Präsidentin, Kim Riedel im spektakulärem Abendkleid, Ronald Zehrfeld, der mit dem Motorrad hereinrollen darf. Die Nominierten sind per Video-Konferenz auf der Leinwand zu sehen. Wer hätte gedacht, dass sich eine Filmpreisgala mal wie Home-Office anfühlen würde?

Bei der elfjährigen Helena Zengel spürt man die ganze Wucht, wenn sie für ihre Rolle in „Systemsprenger“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird und vor Freude lauthals loskreischt. Sie ist die jüngste Preisträgerin in der Geschichte der Akademie und ihr Film gehört in sieben weiteren Kategorien zum großen Sieger des denkwürdigen Abends. Die Goldene Lola für die beste Produktion ging ebenso an das Drama um ein schwererziehbares Kind wie die Preise für Regie, Drehbuch, männliche und weibliche Nebenrolle, Schnitt und Tongestaltung. Auf dem zweiten Platz landete Burhan Qurbanis modernisierte Döblin Verfilmung „Berlin Alexanderplatz“ mit der Silbernen Lola und vier weiteren Preisen.

Preise für Albrecht Schuch

Als Bindeglied zwischen den beiden Siegerfilmen wurde Albrecht Schuch als bester Nebendarsteller für „Systemsprenger“ und bester Hauptdarsteller in „Berlin Alexanderplatz“ gefeiert. Vom engagierten Sozialarbeiter bis zum selbsternannten Unterweltkönig zeigt Schuch die Bandbreite seines Könnens, die gleichzeitig auch für die Vielfalt des deutschen Kinos im letzten Produktionsjahr steht. Die soziale Empathie von „Systemsprenger“ und die epische Wucht von „Berlin Alexanderplatz“ – zwei völlig verschiedene, großartige Kinoerlebnisse, die ihre Standing Ovations wohl verdient hätten. Dass die Filmbranche – wie viele andere auch – gerade nach einem so interessanten Kinojahr in die Pandemie-Krise schlittert, ist eine bittere Erkenntnis, die auch mit dieser tapferen Notausgabe der Filmpreisgala nicht weggefeiert werden kann.