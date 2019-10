Extinction Rebellion : Kaum Staus trotz Klima-Blockade in Berlin

Aktivisten der Klimabewegung Extinction Rebellion besetzen die Fahrbahn am Großen Stern um die Berliner Siegessäule. Foto: Carsten Koall/dpa.

Berlin/Amsterdam/London Die Aktivistengruppe Rebellion hat am frühen Morgen in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Vor Beginn des Berufsverkehrs besetzten die Aktivisten einen Verkehrsknotenpunkt.



Zu Beginn der weltweiten Klimaproteste von Extinction Rebellion bleiben die Auswirkungen der Verkehrsblockaden in Berlin zunächst überschaubar. Mehrere Tausend Demonstranten nahmen laut Polizei an den Aktionen an der Siegessäule und am Potsdamer Platz teil.

In ihrem Aufruf zum gewaltfreien zivilen Ungehorsam gegen die Klimakrise hatte es geheißen: „Wir blockieren Berlin, Paris, New York, Amsterdam, London.“ Die Berliner Polizei ließ die Aktivisten gewähren - obwohl die Demo an der Siegessäule nicht angemeldet war. Es habe kaum Staus gegeben, hieß es. In Berlin sind gerade Schulferien, dadurch sind weniger Autos unterwegs als üblich.

In Amsterdam und London gab es am Montag zahlreiche Festnahmen. Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien. Nach eigenen Angaben gibt es die Gruppe seit November vorigen Jahres auch in Deutschland. Sie fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen.

Die Amsterdamer Polizei nahm etwa 50 Demonstranten bei einer Blockade-Aktion in Gewahrsam. Die Demonstranten hatten am frühen Montagmorgen eine wichtige Durchgangsstraße versperrt und Dutzende kleine Zelte aufgestellt. Mit „zivilem Ungehorsam“ solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun, sagte ein Sprecher der Demonstranten im niederländischen Radio. Die Stadt hatte die Protestaktion aber an dieser Stelle verboten.

In London nahm die Polizei bis zum frühen Nachmittag mindestens 135 Demonstranten fest. Die Aktivisten hatten etliche Straßen und auch mehrere Themse-Brücken in der britischen Hauptstadt blockiert. Unter den Demonstranten waren auch Großeltern mit ihren Enkeln und Prominente wie die Schauspielerin Juliet Stevenson.

Vor allem die Straßen im Regierungsviertel und vor dem Parlament waren betroffen. Demonstranten machten Yoga auf der Straße oder protestierten mit Schildern, auf denen etwa geschrieben stand: „Der Planet ändert sich - warum nicht wir?“ Die Bewegung will mit weltweiten Demonstrationen vor einer Klimakatastrophe warnen.

Bereits im April waren bei den weitgehend friedlichen Protesten mehr als 1100 Anhänger der Bewegung in London festgesetzt worden. Die Aktivisten gehen davon aus, dass die Proteste dieses Mal in London noch deutlich größer sein werden als im Frühjahr.

In Berlin erhielten die Aktivisten Unterstützung von Carola Rackete, die als Flüchtlingsretterin bekannt gewordene Kapitänin. „Es ist mehr als Zeit, dass die Regierung die Wahrheit sagt und den ökologischen Notstand ausruft“, forderte Rackete bei ihrer umjubelten Rede an der Siegessäule. Sie sei froh, dass sich Extinction Rebellion dazu entschlossen habe, „die ganze Woche hier zu bleiben, um Berlin Tag und Nacht zu blockieren“.

Luisa Neubauer von Fridays for Future sprach am Potsdamer Platz vor den Demonstranten. „Wir brauchen Menschen, die in Massen, in nie dagewesenen Massen auf die Straßen gehen und anfangen, Teil der Lösung zu werden.“ Am Mittag hatten laut Polizei 300 Demonstranten den Potsdamer Platz blockiert. Sie stellten Blumentöpfe, Sofas, Tische und Stühle auf die Kreuzung. Am Nachmittag sprach die Polizei von 2000 Demonstranten.

Aktionen sollte es unter anderem auch in Paris, Madrid, New York und Buenos Aires geben. Anders als andere Bewegungen wie Greta Thunbergs Fridays for Future, sind die Aktivisten von Extinction Rebellion nach eigenen Angaben bereit, Gesetze zu brechen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Legale Demonstrationen und parlamentarische Prozesse hätten in den vergangenen 30 Jahren nicht zu den nötigen Veränderungen im Klimaschutz geführt, hatte es geheißen.

Kritisch äußerte sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Es sei in Ordnung für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. „Aber wenn man gefährliche Angriffe in den Straßenverkehr ankündigt, das geht natürlich gar nicht“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“.

Die FDP warnte vor antidemokratischen Zügen der Bewegung. „Über die extremen Forderungen zum Klimaschutz hinaus stellen Aktivisten der Gruppierung offen die Demokratie in Frage“, sagte Parteichef Christian Lindner der dpa. „Klimaaktivisten und Grüne sollten sich von den antidemokratischen und teils totalitären Äußerungen aus dieser Gruppierung distanzieren.“

Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth warnte vor Extinction Rebellion (XR). „XR ist keine „gewaltfreie Klimabewegung“, sondern eine religiöse-gewaltfreie esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen „Auslöschung der Menschheit“ glaubt und „Selbstaufopferung“ empfiehlt“, twitterte Ditfurth am Sonntagabend.

Foto: Paul Zinken Extinction-Rebellion-Aktivisten tanzen um die Siegessäule in Berlin.

Foto: Christophe Gateau Die Aktivistin Carola Rackete beim Extinction-Rebellion-Protest in Berlin. Sie war als Seenotretterin von Flüchtlingen bekannt geworden. Foto: Christophe Gateau/dpa

Foto: Paul Zinken Die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion will in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Foto: Paul Zinken/dpa

Foto: Uncredited Links: Luftaufnahme des damals noch existierenden Okjökull-Gletschers aus dem Jahr 1986. Rechts: Vom geschrumpften Gletscher ist im August 2019 nur ein kleiner Fleck aus Eis übrig. Foto: AP/dpa

Foto: Felipe Dana Der 700 Jahre alte isländische Gletscher Okjökull gilt formell nicht mehr als solcher. Mit nur noch 15 Metern Eisdicke ist er zu leicht geworden, um sich vorwärts zu schieben. Foto: Felipe Dana/AP/dpa

Foto: David Goldman Wie lange hält das Eis noch? Ein Eisbär in der Meerenge Victoria Strait im nördlichen Kanada. Foto: David Goldman/AP/dpa

Foto: Kyodo Kinder spielen auf einem vom Meerwasser überfluteten Platz in Funafuti, der Hauptstadt des pazifischen Inselstaats Tuvalu. Foto: Kyodo/epa/dpa

Foto: Swen Pförtner Ein Schüler befestigt beim Start für das Wiederbewaldungsprojekt „Berlingerode“ im Forstamt Leinefelde eine Aufwuchshülse an einer frisch gepflanzten Buche. Foto: Swen Pförtner/dpa

Foto: Carsten Rehder Ein Schiff mit Sand zur Erhöhung der Warften wird am Anleger der Hallig Hooge entladen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Foto: --- Teile des gewaltigen Planpinceux-Gletschers am Mont Blanc drohen auf italienischer Seite wegen steigender Temperaturen abzustürzen. Foto: Comune di Courmayeur/Fondazione Montagna Sicura/AP/dpa zurück

(dpa)