Selbstlöschende Nachrichten und Zweitanruf-Funktion : Whatsapp stellt neue Funktionen vor

Berlin Anklopfen? Das klingt nach guten alten Festnetz-Zeiten. Wobei die Möglichkeiten, Gespräche zu signalisieren und von einem Gespräch zum nächsten zu springen, praktisch ist - findet auch Whatsapp. Außerdem kündigt das Unternehmen den „Selbstzerstörungs-Modus“ für Nachrichten an.

Zweitanruf-Funktion nennt Whatsapp ein neues Feature, das ab sofort in der iOS-Version der Messenger-Anwendung verfügbar ist. Es ermöglicht Nutzern, einen eingehenden Anruf anzunehmen, während sie eigentlich schon in einem Gespräch sind. Vielen dürfte die neue Funktion als Anklopfen bekannt sein.

Natürlich ist es auch möglich, ein anklopfendes Gespräch direkt abzuweisen. Nimmt man es hingegen an, passiert etwas eher Unerwartetes: Die aktuelle Unterhaltung wird komplett beendet, dann befindet man sich im neuen Gespräch, das man gerade angenommen hat. Klassisches Makeln, also das bedarfsweise Hin- und Herspringen zwischen zwei Gesprächen, gibt es als Option nicht.

Noch in der Testphase befindet sich außerdem eine Funktion, die es erlaubt, verschickte Nachrichten nach Ablauf eines Timers beim Empfänger selbst zu löschen. Wie der Tech-Blog „WABetainfo“ berichtet, soll es dann nach einer Stunde, einem Tag oder auch einer Woche möglich sein, die Nachrichten wieder verschwinden zu lassen. Zwar befindet sich die Funktion noch in der Testphase, ist jedoch schon in der Beta-Version für Android eingebaut. Zu finden ist das Feature unter den Kontaktinformationen. Dort lässt sich einstellen, dass sich Nachrichten nach etwa einer Stunde oder auch einem Jahr „selbst zerstören“. Wann diese Funktion für alle Nutzer verfügbar ist, steht indes noch nicht fest.