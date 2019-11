Betrugsversuche auf dem Handy : Schädlicher Kettenbrief bei Whatsapp lockt mit „Dark Mode“

Bonn Whatsapp soll in absehbarer Zeit einen „Dark Mode“ bekommen. Betrüger nutzen aktuell den Anlass, um Nutzer mit einer Nachricht zu locken, die angeblich den „Dark Mode“ freischaltet. Was hinter der Betrugsmasche steckt.

Die Gerüchteküche brodelt: WhatsApp soll seit Monaten an einem sogenannten „Dark Mode“ arbeiten. Dieser Modus zeigt die App nicht in hellen, sondern in dunklen Farben an. Das soll die Augen beim Lesen schonen und die Akkulaufzeit von Smartphones mit OLED-Displays verbessern. Jetzt nutzen Betrüger die Ungewissheit um die geplante Neuerung und locken Whatsapp-Nutzer mit einer Nachricht, welche den Whatsapp „Dark Mode“ aktivieren soll. Allerdings hat dieser Kettenbrief nichts mit dem geplanten „Dark Mode“ des Messengerdienstes zu tun, wie die Internetseite Mimikama mitteilt, die unter anderem über Internetbetrug aufklärt. Dort heißt es unter anderem: