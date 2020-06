Beliebt wegen Verschlüsselung : Russland erlaubt Nachrichtenkanal Telegram

Moskau Als Messenger-Alternative zu WhatsApp hat sich seit einiger Zeit der Dienst Telegram einen Ruf erarbeitet. Dessen Erfinder steht der russischen Regierung kritisch gegenüber.

Die russischen Behörden wollen den populären Internet-Nachrichtenkanal Telegram nicht länger blockieren. In Absprache mit der Generalstaatsanwaltschaft werde nicht weiter versucht, den Zugang zu dem Dienst einzuschränken, teilte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Donnerstag in Moskau mit. Sie verwies zur Begründung auf Aussagen von Telegram-Gründer Pawel Durow, Ermittler im Kampf gegen Terrorismus und Extremismus unterstützen zu wollen. Telegram war offiziell verboten, konnte aber genutzt werden.