Amazon, Netflix, Youtube : Störungen bei Online-Diensten dauern an

Berlin Schon am Mittwoch kam es zu Störungen bei vielen Internetdiensten. Ganz scheint das Problem immer noch nicht behoben zu sein.

Bei diversen Online-Diensten in Deutschland sind am

Mittwoch massive Probleme aufgetreten, die auch am Donnerstagmorgen

anhielten. Auf dem Portal „allestörungen.de“ gab es in Deutschland

seit dem Nachmittag einen massiven Anstieg von Störungsmeldungen.