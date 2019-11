Störung seit Mittwochnachmittag : Massive Störungen bei Online-Diensten

Berlin Bei diversen Online-Diensten in Deutschland hat es am Mittwoch massive Probleme gegeben. Nutzer meldeten Probleme auch beim Internetanbieter Vodafone. Die Beeinträchtigungen betreffen Kunden demnach bundesweit.

Bei diversen Online-Diensten in Deutschland hat es am Mittwoch massive Probleme gegeben. Auf dem Portal „allestörungen.de“ gab es in Deutschland seit dem Nachmittag einen massiven Anstieg von Störungsmeldungen. Betroffen waren demnach etwa Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, Youtube, World of Warcraft und Snapchat.