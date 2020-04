„Debatte bereichert“ : Laschet reagiert mit Video auf Kritik von Youtuber Rezo

Rezo und Laschet sprechen miteinander - öffentlich und privat. Foto: dpa/Montage: GA

Bonn Der bekannte Youtuber Rezo hat sich mit einem Video zu den Schulöffnungen in einigen Bundesländern am Donnerstag zu Wort gemeldet. Laschet antwortet auf Twitter. Die Diskussion wird aber nicht nur öffentlich ausgetragen.



Von Dierk Himstedt und Jonathan Kemper

Mit seinem viel beachteten Video aus dem vergangenen Jahr, als er die CDU hart für ihre Politik kritisiert und die Christdemokraten nach Meinung vieler Medien und seinen Fans regelrecht vorgeführt hatte, hat sich Youtuber Rezo nun wieder einmal per Video zu Wort gemeldet. Dieses Mal hält er den Politikern in NRW und anderswo „krasse Inkompetenz“ in Sachen Schuleröffnungen für Abiturienten und Abschlusskandidaten vor.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch dieses Mal trifft Rezo wieder einen Nerv mit einem aktuellen Thema. Bereits über eine Million Aufrufe waren es am Donnerstag. Er wirft in dem rund 20-minütigen Video mit dem Titel „Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen...“ den Regierenden unter anderem vor, mit der Öffnung der Schulen die Gesundheit von Schülern und Lehrern aufs Spiel zu setzen.

Besonders heftig geht er in seiner Video-Botschaft Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet an. Der hatte sich zuletzt besonders deutlich für mehr Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

NRW-Ministerpräsident Laschet reagiert: „Bildung während Corona - das ist ein riesiges Thema“

Auf Twitter hat Laschet Rezo am Donnerstag geantwortet. In seinem vergleichsweise kurzen Video-Tweet gibt sich der NRW-Landeschef großzügig und lobt den Youtuber, dass er die Debatte mit seinem Beitrag „bereichert“ habe. Pro und Contra müsse man in einer Demokratie offen austragen.

#Bildung in Zeiten von #Corona – das ist ein großes Thema und eine wichtige Debatte, die nicht nur das Netz bewegt. @RezoMusik hat die Debatte aktuell nochmal bereichert. Pro und Contra muss man in einer Demokratie offen austragen! #nrwkanndas @landnrw @bildungslandnrw pic.twitter.com/ouHsR3ABFM — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 23, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zudem verrät Laschet, dass er in den letzten Tagen zweimal mit dem Youtuber telefoniert habe, zuletzt am Donnerstag. Der Ministerpräsident sagt, Rezo habe seine Position „markant für Viele erkennbar“ gemacht und rechnet ihm hoch an, dass er erklärt hat, wie Entscheidungen und politische Organe überhaupt entstehen.