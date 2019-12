Nach Klage von Blackberry : Gericht verbietet Whatsapp, Facebook und Instagram in Deutschland

München Wegen Patentverletzungen stehen in Deutschland Whatsapp, Instagram, Facebook und Facebook-Messenger vor einem Verbot in ihrer bisherigen Form. Das kanadische Unternehmen Blackberry sieht mehrere seiner Patente verletzt und hat in München gegen Facebook geklagt.

In Deutschland zählen Facebook, Instagram und Whatsapp zu den beliebtesten und meist genutzten Apps. Doch jetzt droht den Diensten hierzulande ein Verbot. Denn das Landgericht München I hat entschieden, dass der Facebook-Konzern diese Apps in ihrer derzeitigen Form nicht mehr anbieten darf. Der Grund: Teile der Software verstoßen gegen Patente, die das kanadische Unternehmen Blackberry hält.

Wie das Landgericht mitteilte, seien durch das Urteil faktisch das Anbieten und Liefern der Anwendungen in Deutschland zur Benutzung hierzulande verboten, „soweit sie die klagegegenständlichen Patente nutzen."

Info Blackberry Blackberry war ein Vorreiter in den frühen Jahren des Smartphone-Marktes, verlor aber den Anschluss, als Touchscreen-Geräte wie Apples iPhone und Telefone mit dem Google-System Android populär wurden. Inzwischen entwickelt Blackberry keine eigenen Smartphones mehr, sondern lässt einen chinesischen Anbieter Telefone unter seinem Markennamen bauen. Die kanadische Firma konzentriert sich stattdessen auf das Software-Geschäft mit Unternehmen - und sieht in seinem über Jahrzehnte angesammelten Patent-Portfolio eine Gelegenheit, den Kassenstand aufzubessern. So verklagte Blackberry neben Facebook auch die Macher der populären Foto-App Snapchat.(dpa)

Konkret geht es unter anderem um die Funktion „Freundschaftsvorschläge“, wie dies Facebook über die App den eigenen Nutzern anbietet. Zudem stritten sich die Parteien darüber, ob die Möglichkeit, den Chat-Verlauf in Whatsapp per Mail zu verschicken ein Patent von Blackberry verletzt. Facebook könnte nun gezwungen sein, die App des Online-Netzwerks, der Chatdienste WhatsApp und Messenger sowie der Fotoplattform Instagram zu ändern, um sie in Deutschland weiter anbieten zu können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Möglicherweise will Facebook Berufung einlegen. Jedoch könnte der Konzern dennoch zum Handeln gezwungen sein, weil das Urteil "vorläufig vollstreckbar" ist. Hinterlegt Blackberry einen Geldbetrag bei der Justizkasse, muss Facebook das Verbot umsetzen. Das Geld wäre eine Sicherheit für den Fall, dass das Oberlandesgericht Facebooks Berufung stattgibt. Dann müsste Blackberry den Schaden ausgleichen, der Facebook dann schon entstanden sein könnte.