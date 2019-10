Vertrauen fehlt : BND-Chef sieht mögliche Beteiligung von Huawei an 5G sehr kritisch

BND-Chef sieht mögliche Beteiligung von Huawei an 5G sehr kritisch

Berlin Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, will Huawei die Verantwortung der 5G-Infrastruktur nicht übertragen. Einem Staatsvertrauen, der in großer Abhängigkeit zur Kommunistischen Partei Chinas stehe, könne man das notwendige Vertrauen nicht entgegenbringen.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hält eine Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am Aufbau des neuen deutschen Mobilfunknetzes für riskant. Seine Behörde sei „zu dem Schluss gekommen, dass die Infrastruktur kein tauglicher Gegenstand ist für einen Konzern, dem man nicht voll vertrauen kann“, sagte BND-Präsident Bruno Kahl am Dienstag in einer Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages.