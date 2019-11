Gesetzespläne gegen Hassverbrechen : Mehr Schutz gegen Hetze und Drohungen

Eine Aktivistin der Nichtregierungsorganisation Campact mit einem Plakat gegen Hassbotschaften vor dem Grünen-Parteitag in Wiesbaden.

Berlin. Die Bundesregierung will mit hohen Haftandrohungen auch Kommunalpolitiker besser gegen Bedrohungen absichern

Statistiken gibt es dazu nicht. Angesichts der Messer-Attacke gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker 2015, der Messer-Attacke auf den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, und des Mordes an dem hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist klar, dass die Stufe von verbaler Gewalt zur physischen Gewalt gegen Politiker schon überschritten ist.

Kommunalpolitiker haben in der Regel keinen Personenschutz. Hinzu kommt, dass Kommunalpolitiker anders als ihre Kollegen auf Bundes- und auf Landesebene keinen besonderen Schutz vor übler Nachrede genießen. Das soll sich nun ändern. Bereits in der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett beschlossen, dass der Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs künftig auch dem Schutz von Kommunalpolitiker dienen soll. Er sieht vor, dass jemand, der Politikern durch üble Nachrede schaden will oder sie verleumdet, mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen muss.