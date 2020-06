Reaktor in Frankreich geht vom Netz : Atomreaktor Fessenheim: Ein Ende mit Pannen

Paris. Fessenheim, der älteste Reaktor Frankreichs, geht endgültig vom Netz. Doch nicht überall ist die Freude darüber groß.

Der Anfang vom endgültigen Ende des Pannen-Atomkraftwerks in Fessenheim beginnt mit einer Panne. Am Freitag hatte sich der letzte noch verbleibende Reaktor ungeplant selbst heruntergefahren. Über dem Akw am Rhein könnten nicht radioaktive Dampfwolken sichtbar sein, teilte der Betreiber EDF unmittelbar nach der automatischen Abschaltung vorsorglich mit, um die umliegende Bevölkerung zu beruhigen. Grund für den Zwischenfall war ein Blitzeinschlag, der das Hochspannungsnetz im umliegenden Verwaltungsbezirk Haut-Rhin getroffen hatte, erklärte EDF. Der Vorfall habe die Sicherheit des Kraftwerks nicht beeinträchtigt.

So kommt es zu der überraschenden Situation, dass Frankreichs ältestes noch laufendes Kraftwerk für einige Stunden wieder hochgefahren wurde, bis der verbleibende Reaktor an diesem Montagabend kurz vor Mitternacht endgültig und planmäßig heruntergefahren wird. Der erste Druckwasserreaktor war bereits Ende Februar vom Netz genommen worden.

Atomausstieg: Bis 2035 soll in Frankreich der Anteil der Atomkraft am Strommix auf 50 Prozent sinken. Dazu sollen insgesamt 14 Reaktoren abgeschaltet werden, darunter auch die beiden in Fessenheim.

43 Jahre am Netz

Im Elsass dagegen haben Politiker, Gewerkschaften und vor allem die Anwohner erbittert für die Erhaltung des Kraftwerks gekämpft. Sie fürchten um Hunderte Arbeitsplätze, die direkt und indirekt mit dem Akw zusammenhängen. Unzählige Hochspannungsleitungen prägen den Blick auf Fessenheim und das dahinterliegende Bergpanorama der Vogesen. Die meisten der mehr als 1200 Mitarbeiter der Anlage schwanken zwischen Wut, Trauer und Verzweiflung. Für viele Familien heißt es, dass sie in den kommenden Jahren umziehen müssen. Mehr als 200 EDF-Angestellte sind nach Angaben des Betreibers bereits an andere Standorte versetzt worden.

„Kohlenstofffreie und günstige Energie“

Allerdings preist Macron die Atomkraft auch immer wieder als „kohlenstofffreie und günstige Energie“, die den Franzosen europaweit die niedrigsten Strompreise garantiere. Praktisch heißt das: Auch nach dem Aus in Fessenheim wird der Atom-Anteil am Strommix in Frankreich noch deutlich über 70 Prozent liegen. Anfangs hatte die Regierung in Paris vor, diesen Anteil bis 2025 auf 50 Prozent zu senken, doch dieses ehrgeizige Ziel wurde inzwischen wieder kassiert und um mindestens zehn Jahre nach hinten verschoben.