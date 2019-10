Kommentar zur Messerattacke in Paris : Zu viele Fehler

Meinung Paris Frankreichs Innenminister steht nach der Messerattacke in Paris unter Druck. Ob er die nächsten Tage politisch überlebt, ist mehr als fraglich. Ein Kommentar.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner muss sich einige sehr unangenehme Fragen gefallen lassen. Wieso hat er unmittelbar nach der tödlichen Messerattacke in Paris von einem persönlichen Motiv des Täters gesprochen? War er über die Kontakte des Mannes zu radikalislamischen Kreisen nicht informiert? Oder wollte er sie – was noch weitaus schlimmer wäre – schlicht verheimlichen? Beides wäre ein eklatantes Versagen des Politikers. Dass Castaner nun ankündigt, den Polizeiapparat in den kommenden Monaten auf der Suche nach radikalen Kräften gründlich zu durchleuchtet, ist angesichts der Tat dringend notwendig, wirkt in seinem Fall allerdings wie die verzweifelte Flucht nach vorne.