Kommentar zur Imam-Ausbildung : Weitere Schritte nötig

Das neue Ausbildungszentrum der Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.) in der Eifel. Hier werden an 18 Wochen im Jahr islamische Religionsbeauftragte ausgebildet. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Meinung Bonn Die Ditib bildet einige Imame nun in Deutschland aus - in einem Zentrum in der Eifel. Damit das Vertrauen wieder wachsen kann, bedarf es von Seiten der Ditib allerdings weiterer Schritte, kommentiert Bernd Eyermann.

Wenn die Ditib, die bundesweit größte Islam-Organisation, einen Teil ihrer Imame, die sie in Deutschland einsetzt, nun auch hierzulande ausbildet, kann das ein Schritt weg aus den Parallelgesellschaften und hin zu mehr Integration von türkeistämmigen Mitbürgern werden. Der Imam hat in der islamischen Welt eine immens wichtige Funktion, richten sich nach seinen Worten doch viele Gläubige. Und nur wer in der deutschen Lebenswirklichkeit angekommen ist, wer zum Beispiel die Gleichheit zwischen Frau und Mann kennengelernt und akzeptiert hat, kann den Menschen in den Moscheegemeinden glaubwürdig Orientierung geben.

Zu begrüßen ist das Ditib-Vorhaben auch im Blick auf das arg getrübte, wenn nicht gar zerrüttet zu nennende Verhältnis zwischen der Islam-Organisation und den staatlichen Stellen in Deutschland. Viel Porzellan ist zerschlagen worden. Da wurden Regierungsgegner in der Bundesrepublik bespitzelt, da gab es Kontakte zur radikalen Muslimbruderschaft, und auch Kriegspropaganda für die türkische Armee im Blick auf den Einmarsch in Nordsyrien war in den Ditib-Moscheen zu hören.

Lesen Sie auch Islam-Verband : Ditib bildet erstmals Imame in Deutschland aus