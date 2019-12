Kommentar zur geplanten Rentenreform : Vertrauensverlust

Meinung Paris Die französische Regierung hat im Konflikt um die Rentenreform deutliche Zugeständnisse gemacht und ein Ende der Massenstreiks gefordert. Ein Kommentar.

Endlich sind zumindest die Eckpunkte der Rentenreform in Frankreich bekannt. Zur Versachlichung oder Beruhigung der Diskussion wird das allerdings nicht beitragen. Die Gewerkschaften haben ihre Mitglieder längst auf den Kampf gegen jegliche Veränderung am Status quo eingestimmt und sind bereit, die Auseinandersetzung mit der Regierung auf der Straße auszutragen. Zwar sind nur knapp zehn Prozent der Arbeitnehmer in Frankreich organisiert, getragen wird der Streik allerdings von einer Mehrheit der Franzosen. Doch hier gilt es, genau zu differenzieren. Denn dieselbe Mehrheit der Franzosen ist auch dafür, dass der verwirrende Renten-Dschungel in Frankreich mit seinen unzähligen Sonderregelungen einfacher und – vor allem arbeitenden Frauen gegenüber – gerechter wird.