Kommentar zum Streik in der Luftffahrt : Unangemessen

Kommentar zum Streik in der Luftffahrt

Flugbegleiter der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation UFO haben sich zu einer Kundgebung vor dem Terminal am Münchner Flughafen versammelt. Foto: dpa/Matthias Balk

Meinung Berlin Der lange Tarifstreit zwischen den Flugbegleitern und der Lufthansa eskaliert erneut. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft will zwei Prozent mehr Lohn und höhere Spesen für das Kabinenpersonal durchsetzen. Das rechtfertigt keine drastische Maßnahme wie diesen Streik über Silvester, kommentiert unsere Autorin.

Auf dem Rücken vieler Privatreisender, die über Weihnachten und Silvester Freunde und Familie besuchen, trägt die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ihren Tarifkonflikt mit der Lufthansa aus. Ihr Streik bei Germanwings zwischen den Jahren ist unfair gegenüber Tausenden Passagieren und unangemessen in der Sache. Denn beide Seiten hatten einem Schlichtungsverfahren schon zugestimmt. Während einer Schlichtung zu streiken, ist völlig unüblich. Die Gewerkschaft kann dafür keine nachvollziehbaren Gründe anführen.

Ufo will offiziell moderate zwei Prozent mehr Lohn und höhere Spesen für das Kabinenpersonal durchsetzen. Das rechtfertigt keine drastische Maßnahme wie diesen Streik über Silvester. Man will darüber hinaus zwar auch über eine geplante Vereinbarung zur Abschmelzung von Altersvorsorge-Leistungen des Konzerns sprechen. Hier hatten aber beide Seiten bereits Verhandlungsbereitschaft signalisiert, auch die Lufthansa. Auch dies ist also kein ausreichender Sachgrund.