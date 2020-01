Kommentar zum ÖPNV in Bonn : Steuergeld für Bus und Bahn

Meinung Bonn Wie soll der Nahverkehr in Bonn in Zukunft finanziert werden? Eine gerechte Lösung im sowohl ländlich als auch städtisch geprägten VRS-Raum wird kaum zu finden sein, kommentiert GA-Redakteur Philipp Königs.

Was passiert aber, wenn Lead City Ende 2020 ausläuft? Die Überlegungen sind noch vor der Kommunalwahl anzustellen. Kaum wahrscheinlich, dass die Politiker all das wieder rückgängig machen, etwa das beliebte 24-Stunden-Ticket für fünf Personen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan zeigt sich zwar optimistisch, dass die Förderung weiterläuft, aber Optimismus begleicht nie offene Rechnungen. Im Moment ist davon auszugehen, dass eine Weiterführung den Bonner Haushalt mit Millionen-Beträgen belasten wird.

Was die Mehrkosten durch Lohnsteigerungen und höhere Energiepreise betrifft, die bislang an den Fahrgast weitergereicht werden, mag die Parkraumbewirtschaftung zur Gegenfinanzierung in einer Stadt wie Bonn eine Einnahmequelle sein. Eine ÖPNV-Abgabe der Arbeitgeber könnte dagegen auch deshalb schwierig sein, weil sich Anzeichen verdichten, dass in Bonn eine Grundsteuererhöhung zu erwarten ist. Die belastet Mieter und Hauseigentümer, aber eben auch Betriebe. Wenn die Kommunen von Land und Bund keine weitere ÖPNV-Hilfe bekommen, werden sie nicht darum herum kommen, ihre Einnahmen zu verbessern. Sprich: Steuern und Gebühren anzuziehen.