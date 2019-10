Kommentar zu Donald Trumps Motiven im Syrien-Konflikt : Rückzug als Dogma

Meinung Washington Als Donald Trump im Wahlkampf verkündete, er werde Amerikas scheinbar endlose Militärpräsenz in Konfliktgebieten beenden, war das mit ein Grund dafür, dass er die Wahl gewann. Die "Boys in Uniform" nach Hause zu holen entsprach der Stimmung , der Ernüchterung nach dem Fiasko des Irakkriegs.

Wenn nicht alles täuscht, hält eine Mehrheit der Amerikaner den Ansatz noch immer für richtig. Und so bizarr, so kaiserlich selbstgefällig Trumps Tweets bisweilen anmuten, für Stimmungen hat er ein sicheres Gespür.

Mit minimalem Einsatz, und dem umso größeren Einsatz ihrer kurdischen Verbündeten, ist es den USA in Syrien gelungen, den IS in Schach zu halten. Mit ihrer zwar weitgehend symbolischen, aber politisch durchaus ins Gewicht fallenden Präsenz haben sie die Türkei davon abgehalten, im Nordosten des Bürgerkriegslands einzumarschieren. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie sie Trump so gern aufstellt, würde eindeutig schwarze Zahlen ausweisen.