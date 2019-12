Kommentar zum Kindergeldbetrug : Offen aussprechen

Meinung Düsseldorf In Krefeld wird für deutlich mehr Kinder Kindergeld gezahlt, als in der Stadt leben. Das dürfte nur die Spitze des viel zitierten Eisbergs sein, kommentiert Christian Schwerdtfeger.

Der massenhafte Kindergeldbetrug, den die Ermittler in Krefeld aufgedeckt haben, dürfte nur die Spitze des viel zitierten Eisbergs sein. Es ist davon auszugehen, dass ähnlicher Missbrauch von Sozialleistungen auch in Städten wie Duisburg, Dortmund, Essen und Gelsenkirchen zu Tage gefördert werden wird, wenn die Fahnder auch dort wie in Krefeld jeden Stein um legen sollten. Denn gerade im Ruhrgebiet haben die Kommunen seit Jahren mit den Armutsflüchtlingen aus Südosteuropa zu kämpfen, müssen Millionen an Sozialleistungen an sie bezahlen.