Kommentar zu Harry und Meghan : Nicht konsequent

Meinung London Dass das royale Paar Harry und Meghan sich zurückziehen will, ist sein gutes Recht. Unsere Autorin meint: Dann sollten sie allerdings konsequent auf finanzielle Unterstützung verzichten und keine öffentlichen Auftritte mehr wahrnehmen.

Wie konnte es dazu kommen? Hatten die jungen Royals Harry und William jahrelang als nationale Stimmungsaufheller gedient, die mit Dauerlächeln das von ihren Eltern ramponierte Image aufpolierten, sorgten die Brüder plötzlich in schöner bekannter Manier für Negativ-Schlagzeilen. Und diese rissen nicht ab. Das lag zum einen an der schonungslosen Boulevardpresse auf der Insel, die sich insbesondere in Bezug auf Herzogin Meghan oft völlig in Ton und Inhalt vergreift. Doch auch sie und Prinz Harry hangelten sich von einem Fehler zum nächsten. Ja, die US-Amerikanerin war naiv, wie sie unlängst sogar selbst zugab. Es scheint, als habe die ehemals leidenschaftliche Aktivistin die Rolle als Mitglied der Windsors verkannt. Das Königshaus bietet sich keineswegs als Plattform, von der aus man die eigene Sicht auf aktuelle politische Belange – und seien sie noch so ehrenhaft und gesellschaftlich bedeutend – kommentieren kann. Vielmehr heißt es lächeln und winken.