Kommentar zur kommunalen Stichwahl : Krise nicht gelöst

Meinung Bonn Die Stichwahl bei der Kommunalwahl in NRW muss bleiben. Das Problem ist jedoch damit nicht gelöst. Das Niveau der Politik ist in vielen Kommunen inzwischen gewöhnungsbedürftig, kommentiert Helge Matthiesen.

Denn weder die Landesregierung noch das Verfassungsgericht lösen das Problem, welches am Anfang dieser Auseinandersetzung stand. Die Kommunalpolitik ist in einer tiefen Krise. Die sinkende Wahlbeteiligung und das große Desinteresse der Bürger sind nur ein Symptom für eine Vielfalt von bedenklichen Entwicklungen. In den Räten tummeln sich immer mehr Splittergruppen mit bisweilen abenteuerlichen Spezialinteressen. Es finden sich immer weniger Kandidaten für Räte und Gremien. Es finden sich vor allem immer weniger ernstzunehmende Kandidaten. Das Niveau der Politik ist in vielen Kommunen inzwischen gewöhnungsbedürftig.