Kommentar zur Wirtschaftskrise : Weit vor dem Höhepunkt

Meinung Berlin Alle Beteiligten war klar, dass die Party von billigem Zentralbankgeld angetrieben war. Doch was steigt, fällt auch wieder. Da reicht ein kleiner Auslöser, um die Kurse ins Rutschen zu bringen. Jetzt kam sogar ein riesiger Schock, meint unser Autor.

Auf den Virus-Crash folgte am Freitag eine fast verblüffende Zwischenerholung: Eine Flut von Kaufaufträgen trieb die Börsenkurse in Europa und Amerika nach oben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Turbulenzen ausgestanden sind. Denn die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft stehen noch bevor. Zur steigenden Angst in der Realwirtschaft kommt nun zunehmend die Sorge um die Finanzfirmen. So notwendig die Schritte zur Eindämmung der Pandemie sind: Für die Wirtschaft sind sie desaströs. In der Reise- und der Messebranche sind schon erste Firmen zahlungsunfähig, obwohl der Höhepunkt der Infektionswelle überhaupt noch bevorsteht.