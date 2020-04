Kommentar zur Forderung nach einer Vermögensabgabe : Vorstoß zur Unzeit

Meinung Bonn SPD-Co-Chefin Saskia Esken fordert, dass Vermögende in Deutschland mit einer einmaligen Abgabe öffentliche Haushalte entlasten. Dieser Vorstoß kommt zur Unzeit, ist kontraproduktiv und schadet letztlich auch ihrer Partei, kommentiert unser Autor.

Auch in der Corona-Krise ist noch Zeit für parteipolitische Profilierungsversuche. SPD-Co-Chefin Saskia Esken fordert, dass Vermögende in Deutschland mit einer einmaligen Abgabe zur Finanzierung der gewaltigen staatlichen Hilfsprogramme herangezogen werden sollen. Sie nennt das „faire Lastenverteilung“. Eskens Vorstoß entspricht dem Parteitagsbeschluss der SPD, eine Vermögenssteuer anzustreben – aber er kommt zur Unzeit, ist kontraproduktiv und schadet letztlich auch ihrer Partei.

Mit ihrem Populismus tut Esken auch der SPD keinen Gefallen. Die Sozialdemokraten dümpeln in Umfragen weiter um die 15 Prozent, während CDU und CSU in der Krise deutlich zulegen. Das ist nicht fair, denn neben den Unions-Politikern leisten auch SPD-Minister wie Olaf Scholz, Hubertus Heil oder Heiko Maas sowie die Fraktionen im Bundestag und in den Ländern gerade unermüdlich und pragmatisch Großes. Das sollte die Parteivorsitzende herausstellen – und aufhören, mitten in der Krise einen Verteilungskampf vom Zaun zu brechen.