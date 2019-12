Kommentar zur AfD : Von wegen gemäßigt

Meinung Bonn Die AfD möchte, dass man sie für erwachsen und bürgerlich hält. Doch auf dem Parteitag in Braunschweig demonstriert der völkisch-nationale Flügel seine Stärke. Ein Kommentar von Henning Rasche.

Aber das wäre falsch. Je häufiger AfD-Führungsleute auf dem Parteitag in Braunschweig betonten, die AfD wolle nun erwachsen werden, desto größer wurden die Zweifel daran. Die Partei mag – bis auf einige Querulanten – geschlossen gearbeitet haben, das als Zeichen der Mäßigung zu interpretieren, wäre indes töricht. Das liegt nicht bloß an der Hetze gegen Migranten, den Islam, die Grünen, ach, gegen alle Nicht-Deutschnationalen, an die sich manche offenbar gewöhnt zu haben scheinen. Nein, dass dieser Parteitag überhaupt so abläuft, liegt an der Stärke des völkisch-nationalen Flügels.