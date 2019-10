Kommentar zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China : Angst vor dem Volk

Meinung Berlin Die Volksrepublik China feiert den 70. Jahrestag. In seiner feierlichen Rede demonstriert Staats- und Parteichef Xi Jinping vor allem eins: die Grenzen seiner Macht, kommentiert GA-Korrespondent Felix Lee.

Es waren die bekannten Zutaten, wie sie die chinesische Führung auch schon an anderen runden Geburtstagen angewandt hat: Militärparade, strikte Zensur, jubelnde Massen, von denen jeder einzelne handverlesen ist. Und doch waren die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik nicht nur größer und pompöser als in der Vergangenheit.

Kommentar zu China: Menschen wollen mitgestalten

Der Handelskrieg mit den USA zeigt: Die größte Volkswirtschaft der Welt ist nicht mehr länger gewillt zuzulassen, dass die Chinesen den Rest der Welt ewig weiter mit Billigware überschwemmt. Die Globalisierung, von der China mit am meisten profitiert hat, fällt als Wachstumsbeschleuniger in der nächsten Zeit also weg. Die Demokratie-Proteste in Hongkong wiederum zeigen, dass ab einem bestimmten Wohlstandsniveau die Menschen sich nicht mit noch mehr Konsum zufrieden geben und damit in Schach halten lassen. Sie wollen mitgestalten: bei der Umwelt, bei der Bildung, in der Politik.