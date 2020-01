Kommentar zum Tempolimit : Vernunft gegen Herz

Meinung Berlin Soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen her? Der ADAC ist nun nicht mehr grundsätzlich gegen das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Vernunft bei diesem Thema gegen das Herz durchsetzt, kommentiert GA-Korrespondent Wolfgang Mulke.

Eine der stärksten Lobbygruppen für die freie Fahrt auf deutschen Autobahnen gerät ins Wanken. Die Neuorientierung des ADAC könnte bald in ein generelles Tempolimit auf den Autobahnen münden. Der ADAC ist zwar bloß ein Verein für Autofahrer, der verschiedene Dienstleistungen für seine Mitglieder vorhält. Doch der Club sieht sich auch als politischer Vertreter seiner 21 Millionen Mitglieder und der Autofahrer insgesamt. Allein diese Masse, die sich am Ende auch in Wählerstimmen bemerkbar machen kann, macht den ADAC zu einem einflussreichen Spieler auf dem Feld der Politik.