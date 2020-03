Kommentar zum Kontaktverbot wegen Corona : Vernünftige Lösung

Meinung Berlin Die Bundesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eingrenzung des Coronavirus verhängt. Ein befristetes, bundesweites Kontaktverbot ist eine vernünftige Lösung, kommentiert unsere Autorin.

Jedes Bundesland hat seine spezifischen regionalen Bedingungen. Manche von ihnen liegen an den Grenzen zu anderen Staaten, manche sind Flächenländer und andere Millionenstädte. Doch all das rechtfertigte nicht, dass jedes Bundesland der Meinung ist, seine ganz eigenen Regelungen für Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen zu erlassen. 16 Länder, 16 Konzepte – das durfte nicht sein.

Ein Flickenteppich von anhaltend unterschiedlichen Regelungen hätte nicht nur zur Verwirrung und zu Behinderungen am Übergang der Landesgrenzen geführt. Die Menschen hätten so auch den Respekt vor den Anordnungen ihrer jeweiligen Landesregierung verlieren können. Denn während sich etwa in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen noch maximal drei Personen zusammenfinden durften, sollten in Berlin nach einem Beschluss der Senatsverwaltung auch noch größere Gruppen von bis zu zehn Menschen erlaubt sein. Für Bürger im Südwesten oder im Westen Deutschlands wäre es aber schwer einzusehen gewesen, warum sie ihre Kontakte so erheblich stärker beschränken sollten als Menschen ausgerechnet im engen Ballungsraum der Bundeshauptstadt Berlin.