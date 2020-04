Kommentar zur Kooperation in der EU und der Nato : Unsichtbarer Feind

Kommentar zur Kooperation in der EU und der Nato

In der Corona-Krise sind unzählige Länder auf Hilfe angewiesen. Foto: ZB/Matthias Bein

Meinung Brüssel Die Militärmaschinen der EU- und Nato-Mitgliedstaaten sind in der Luft und unterstützen besonders betroffene Länder in der Corona-Krise. Auch wenn anfänglich Fehler gemacht wurden – es wird Zeit, das Gerede über das unsolidarische Europa einzustellen, kommentiert unser Autor.

Auch wenn anfänglich Fehler gemacht wurden – es wird Zeit, das Gerede über das unsolidarische Europa einzustellen. Nach einigen Tagen lief die gegenseitige Hilfe an. Inzwischen sind die Militärmaschinen der EU- und Nato-Mitgliedstaaten in der Luft und bringen Patienten aus den Hochrisiko-Gebieten in Krankenhäuser anderer Länder, wenn die eigenen Kliniken überlastet sind. Es ist gut zu sehen, dass die Bürger die Unterstützung von außen hautnah erleben können. Dennoch könnte manches effizienter werden.