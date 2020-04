Kommentar zum Sterbehilfe-Urteil der Niederlande : Ungutes Gefühl

Niederländisches Urteil: Künftig darf das Leben eines Patienten auch dann mit aktiver Sterbehilfe beendet werden, wenn dieser an Demenz leidet und seinen eigenen Willen nicht mehr klar äußern kann. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung Den Haag Das Oberste Gericht der Niederlande hat geurteilt: Aktive Sterbehilfe ist für schwer erkrankte Demenzpatienten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Das hinterlässt ein ungutes Gefühl, kommentiert unser Autor.

Die Niederlande haben an das Projekt aktive Sterbehilfe geglaubt. Sie wollten – wie übrigens auch die Belgier – eigentlich nur eine Ausnahmeregelung für jene schaffen, die unheilbar krank sind und manövrierten sich damit in jene Situation hinein, die sie kaum noch beherrschen. Denn aus der Ausnahme ist in den Köpfen vieler ein Recht geworden, das man beanspruchen kann – nicht nur wegen körperlicher oder seelischer Erkrankungen, sondern auch einfach deshalb, weil man des Lebens überdrüssig ist.