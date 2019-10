Kommentar zur deutschen Klimapolitik : Trippelschritte

Meinung Berlin Klimaschutz fängt mit der Erkenntnis an, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss in unserem Mobilitätsverhalten. Anreize zur Verhaltensänderung zu setzen, ist daher Gebot der Stunde, kommentiert Birgit Marschall.

Zwei Drittel der Deutschen waren jüngst im Deutschlandtrend der Meinung, dass Fliegen teurer werden sollte, um die klimaschädliche Vielfliegerei einzudämmen. Das ist eine erfreuliche Mehrheit. Klimaschutz fängt mit der Erkenntnis an, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss in unserem Mobilitätsverhalten. Mal eben nach Mailand fliegen, nur um sich neue Schuhe zu kaufen, das sollte es nicht mehr geben. Wenn es aber um das tatsächliche Verhalten jedes Einzelnen geht, ist der Weg zum wirksamen Klimaschutz noch weit. Seit es die Protestbewegung "Fridays for Future" gibt, sind die Starts von deutschem Boden sogar weiter gestiegen.