Kommentar zur Wahl in Thüringen : Das Beben

Kommentar zur Wahl in Thüringen

Meinung Erfurt Thomas Kemmerich ist neuer Regierungschef in Thüringen. Diese Wahl ist ebenso ein Paukenschlag wie eine Erschütterung, findet unser Autor.

Ministerpräsident mit 5,005 Prozent! Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. Thomas Kemmerich ist neuer Regierungschef in Thüringen. Diese Wahl ist ebenso ein Paukenschlag wie eine Erschütterung für das demokratische Parteiensystem. Ein politisches Erdbeben, kühl kalkuliert im Hinterzimmer. Mit dem FDP-Landesvorsitzenden Kemmerich wird jemand Ministerpräsident, den die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl im Oktober 2019 für dieses Amt nicht auf dem Zettel haben konnten. Der Wählerwille ist auf den Kopf gestellt.