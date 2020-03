Kommentar zu Corona in Bonn : Solidarität ist gefordert

Meinung Bonn. Die Coronakrise stellt die Gesellschaft vor großer Herausforderung. Doch Egoismus ist nun fehl am Platz, es kommt auf den Zusammenhalt an, kommentiert GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Wir sind in einer Situation, wie sie noch nie dagewesen ist. Diesem Satz von Oberbürgermeister Ashok Sridharan ist nichts hinzuzufügen. Oder doch? Wir befinden uns in einer Situation, wie sie noch dagewesen und deshalb der gesellschaftliche Zusammenhalt mehr denn je gefordert ist.

Wer am Samstag einen Blick in die Supermärkte geworfen und die sogenannten Hamsterkäufe gesehen hat, der hat möglicherweise große Zweifel, ob dieser gesellschaftliche Zusammenhalt überhaupt existiert. Mut machen dagegen Aktionen wie die der Bonner Studentin Anna Ibelshäuser, die im Internet zur Unterstützung Bedürftiger und alter Menschen in Bonn aufruft, oder die Hilfsinitiativen, die zurzeit in den Kirchengemeinden gestartet werden. Ja auch die Eltern, die nun schnell und klaglos untereinander die Betreuung ihrer Kinder organisieren wollen, leisten einen unschätzbaren Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In der Tat: Solidarität ist das Gebot der Stunde.