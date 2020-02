Kommentar zu den Folgen des Anschlags von Hanau : Schnelle Entgiftung

Meinung Der Täter von Hanau besaß legale Waffen. Doch ob das gerade erst verschärfte Waffenrecht die Tat verhindert hätte, ist fraglich. Gegen die seit Monaten unternommenen Schritte der Politik ist nichts einzuwenden. Doch das Gift entfaltet jetzt seine Wirkung, kommentiert Gregor Mayntz.

Die Bundesregierung sieht in der Verbreitung des Rechtsextremismus die größte Herausforderung für die Republik. Steuern wir also auf eine Situation wie im „Deutschen Herbst“ 1977 zu, als der linksextremistische RAF-Terrorismus über Wochen Politik und Gesellschaft in Atem hielt? Auch damals fühlten sich Terroristen und Extremisten getragen von einem linken Konsens. Damals galt der gewaltsame Umsturz in linken Kreisen als eine von mehreren akzeptierten Möglichkeiten.