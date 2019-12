Kommentar zum neuen Führungsduo der SPD : Risiko und Chance

Meinung Berlin Mit der Wahl des neuen SPD-Führungsduos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken droht eine Regierungskrise in Berlin. Die Wahl ist keine Katastrophe, sondern ein Wagnis und eine Chance zugleich, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Sicher, die beiden designierten Vorsitzenden haben bei ihrer Aufgabe, die SPD neu zu beleben und zu einen, im Moment alle Wahrscheinlichkeiten gegen sich. Es mangelt an Charisma, Erfahrung und Rückhalt in Parteiführung und Bundestagsfraktion. Und dennoch möchte man rufen: Lasst sie doch erst einmal machen.

Wie bisher konnte es jedenfalls, das zeigt das Mitgliedervotum, nicht weitergehen. An der Basis ist angesichts des Jahre andauernden Niedergangs der SPD die Sehnsucht nach Veränderung überbordend groß. Die Nicht-Wahl des erfahrenen Finanzministers Olaf Scholz und seiner Partnerin Klara Geywitz, der personifizierten Groko-Vernunft, zeigt: Sie wurden nicht als Teil der Lösung angesehen, sondern als Teil des Problems. Die Botschaft der Mehrheit, die sich am Mitgliederentscheid beteiligt haben, ist deshalb klar: Alles, bloß kein Weiter-so! Wenn das in letzter Konsequenz heißt: Raus aus der großen Koalition, dann ist das eben so.