Kommentar zu Respektrente als Wort des Jahres : Vernebelungssprache aus der Politik

Meinung Das Wort des Jahres heißt „Respektrente“. Ein politischer Kampfbegriff macht eine kleine Karriere und erinnert an die Vernebelungssprache unserer Politiker.

Hat das Wort des Jahres „Respektrente“ die politische Debatte 2019 besonders geprägt? Eher nicht. Es ist eines dieser Wörter, die von parteigebundenen Kommunikationsexperten absichtsvoll geprägt werden, um etwaige Widerstände der Gegenseite schon im Keim zu ersticken. Was bitte soll denn irgendjemand gegen eine Rente haben, die auf einer respektheischenden Lebensleistung beruht? Und mit welchem Wort will er dagegen antreten?

Das macht man derzeit gern so im vom Bürgerfrust geplagten Regierungs-Berlin. Vor allem die Sozialdemokraten sind da ziemlich kreativ. Gute-Kita-Gesetz heißt das dann, und ob das alles so gut ist, darf und muss sich jeder selbst zusammenreimen. So lullt die Politik auf ihre Weise das Wahlvolk ein und spart sich schwierige Debatten. Wer weggepennt ist, stellt ja keine Fragen mehr. Wer weggepennt ist, wählt aber auch leider nicht mehr die traditionsreiche SPD.