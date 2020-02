Kommentar zum Verfahren gegen Rechtsterrorismus : Wichtiges Signal

Meinung Nach den Razzien am Freitag haben Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehle gegen zwölf Mitglieder und Unterstützer der mutmaßlichen rechten Terrorzelle erlassen. Das ist ein wichtiges Signal, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Justiz und Polizei haben offenbar endlich aus der NSU-Mordserie und dem tödlichen Angriff gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gelernt. Sie gehen aktiv gegen mutmaßliche Rechtsterroristen vor und stoppen sie, bevor es zu neuen Gewalttaten kommt. Das ist ein wichtiges Signal, denn in der Öffentlichkeit war der Eindruck entstanden, dass die gefährlichen Aktivitäten am rechten Rand des politischen Spektrums wohl beobachtet werden, aber ungeahndet bleiben. Das hatte fatale Folgen, denn nur auf diese Weise gelang es der NSU-Terrorzelle, abzutauchen und Anschläge zu verüben. Auch im Fall Lübcke fehlte es nicht an Hinweisen und Querverbindungen. Tätig wurden die Behörden nur unzureichend. Oft spielte der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten aus der Szene eine unrühmliche Rolle.