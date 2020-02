Kommentar zur CDU : Noch nicht gewonnen

W er wird der neue CDU-Vorsitz? Armin Laschet erhält große Unterstützung in NRW. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Meinung Berlin/Düsseldorf Der CDU-Kreisverband Aachen unterstützt Armin Laschet, Rhein-Sieg steht hinter Norbert Röttgen, Hochsauerland ist für Friedrich Merz. Noch ist das Rennen um den Vorsitz der Bundes-CDU völlig offen, kommentiert unser Autor.

Ihre Heimspiele haben sie gewonnen: Der CDU-Kreisverband Aachen unterstützt Armin Laschet, Rhein-Sieg steht hinter Norbert Röttgen, Hochsauerland ist für Friedrich Merz. Soweit stimmt die Ordnung in der NRW-CDU. Noch ist nichts entschieden. Noch ist das Rennen um den Vorsitz der Bundes-CDU offen. Abgerechnet wird auf dem CDU-Sonderparteitag am 25. April. Doch ohne Zweifel geht Armin Laschet nach dem deutlichen Votum der NRW-CDU für ihn mit einem psychologischen und rechnerischen Vorteil in die Wahl um den CDU-Vorsitz. Der mitgliederstärkste Landesverband NRW stellt ein Drittel der 1001 Delegierten des CDU-Parteitages. Da sind 93 Prozent Unterstützung für Laschet im Landesvorstand ein Wort.