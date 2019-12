Kommentar zum Austritt des CDU-Politikers : Möritz ist kein Einzelfall

Meinung Magdeburg Der Fall Möritz ist für die CDU erledigt. Das Problem mit Grenzgängern zwischen der bürgerlichen Partei und einer rechtsradikalen Szene aber bleibt. Die Christdemokraten dürfen ihre Parteifreunde vor Ort mit dem Problem nicht alleine lassen.

Jeder Mensch sollte nach Verfehlungen die Chance auf Rehabilitation und Neustart bekommen. Das gilt selbstverständlich auch für ehemalige Rechtsradikale. Es ist auch gut und richtig, wenn solche Leute in einer demokratischen Partei ein neues politisches Zuhause finden. Aussteiger müssen die Perspektive haben, sich wieder vollständig in die Gesellschaft integrieren zu können - dazu z ählt auch die Chance auf politische Ämter. Allerdings waren die Distanzierungen von Möritz zu seiner rechtsradikalen Vergangenheit nicht überzeugend. Erst auf öffentlichen Druck ist er aus dem umstritenen Verein Uniter ausgetreten. Er hat nie davon gesprochen, das Tattoo mit der sogenannten schwarzen Sonne, dreier übereinandergelegter Hakenkreuze, entfernen zu lassen. Wäre er aus der CDU nicht ausgetereten, die Christdemokraten hätten ihn rausschmeißen müssen. Der Mann hat seine Partei an der Nase herumgeführt.

Das Bekenntnis zur Demokratie kann nicht nur Teil von Sonntagsreden sein. Es muss in Fällen wie dem von Robert Möritz auch gelebt werden. Die Verankerung rechtsradikaler Positionen in der Gesellschaft ist nicht nur ein Problem im Osten des Landes, auch wenn sie dort sichtbarer ist. Nester von Neonazis gibt es seit Jahren auch in Hessen und in Nrodrhein-Westfalen. Umso wichtiger ist nun die personelle Aufstockung der Sicherheitsdienste und dass die Behörden in ihren eigenen Gängen fegen.