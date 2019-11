Kommentar zu Prinz Andrew : Viel zu spät

Prinz Andrew im Jahr 2015. Foto: AP/David Parker

Meinung Im Missbrauchsfall um den toten US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein hat der britische Prinz Andrew nur wenig glaubhaft „tiefes Mitgefühl“ mit den Opfern geäußert. Vielmehr hat er seine wahre Natur entlarvt und das typische Selbstverständnis des britischen Establishments offenbart.

Prinz Andrew hat seine öffentlichen Ämter niedergelegt und in Aussicht gestellt, im Missbrauchsfall um den toten US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein bei den Ermittlungsbehörden in den USA auszusagen. Dieser Schritt des Prinzen war unausweichlich und doch kommt er viel zu spät. Die Fakten liegen seit langem auf dem Tisch, die Anschuldigungen sind ebenfalls altbekannt. Es ist ein Skandal, dass der Druck auf den Prinzen erst durch das fassungslos machende BBC-Interview vom Wochenende so massiv wurde, dass er Konsequenzen ziehen musste, die ohnehin nur ein Anfang sein können. In dem Interview äußerte er kein Wort des Bedauerns, der Reue, der Empathie für die minderjährigen Mädchen und jungen Frauen, die Epstein sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben soll.

Nun plötzlich will Andrew „tiefes Mitgefühl“ mit den Opfern verspüren? Plötzlich will er seine Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter bereuen? Das ist wenig glaubhaft. Vielmehr hat er seine wahre Natur bereits entlarvt. Arrogant und abgehoben präsentierte er sich, offenbarte das typische Selbstverständnis des britischen Establishments, in dem einflussreiche Männer noch immer denken, ihnen gehöre die Welt. Dieses System, das die Privilegierten schützt und die Reichen und Mächtigen bevorteilt, wandelt sich leider nur langsam, aber zumindest Hoffnung auf einen Umbruch besteht – ausgelöst durch die Enthüllung mehrerer Missbrauchsfälle und Pädophilenskandale in den vergangenen Jahren, die die Insel erschütterten.

Prinz Andrews Name fiel bereits in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang. Trotzdem musste er keine polizeilichen Ermittlungen fürchten und auch die Medien gingen vergleichsweise schonend mit ihm um, vor allem weil die royale Jubelpresse es sich mit der Königsfamilie generell nicht verscherzen wollte. Dabei wäre es angebracht, weitaus öfter und genauer hinter die schweren Vorhänge des Palasts zu blicken.