Kommentar zur Parkpalette Meckenheim : Abstimmung mit den Füßen

Nach dem Abriss der Parkpalette stehen am Neuen Markt in Meckenheim noch rund 200 Parkplätze zur Verfügung. Foto: grafik/Stadt Meckenheim

Meinung Meckenheim Nach dem Abriss der alten Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim stellt sich nun die Frage, wie der Standort genutzt werden sollte. Weitere Geschäfte sind dort gewiss nicht notwendig, kommentiert GA-Redakteur Mario Quadt.

Ein städtebauliches Kleinod war die im Sommer abgerissene Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim noch nie. Die Kombination aus den beiden Baustoffen Stahl und Beton versprühte nicht den geringsten Charme, erfüllte aber an seinem Standort eine immens wichtige Aufgabe: Wer einen der Vollsortimenter oder die nahe Fußgängerzone am Neuen Markt ansteuerte, fand dort 351 Parkplätze auf zwei Etagen vor.