Kommentar zum Coronavirus : Volkssport mit dem Virus

Einen Handlauf im Stadion von Borussia Mönchengladbach desinfiziert eine Reinigungskraft. Das Stadion könnte bald leerstehen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meinung Berlin Gut möglich, dass das Coronavirus bald über Meisterschaft und Abstieg in der Fußball-Bundesliga mitbestimmt, wenn die Liga demnächst ohne Zuschauer in leeren Stadien spielen muss. Doch beim Fußball sind sehr schnell sehr viele Emotionen im Spiel, kommentiert unser Autor.

Das Coronavirus wird das öffentliche und private Leben in Deutschland noch massiv beeinflussen, einschränken und begrenzen. Gut möglich, dass es sogar über Meisterschaft und Abstieg in der Fußball-Bundesliga mitbestimmt, wenn die Liga demnächst ohne Zuschauer in leeren Stadien spielen muss.

Heimvorteil ade. Denn dazu wird es kommen. Wenn bedeutende Messen in Deutschland abgesagt werden, wird die Unterhaltungs- und Geldmaschine Fußball-Bundesliga nicht so weitermachen können wie bisher. Ärzte, Virologen und Minister beschreiben die Lage auch in Deutschland, ausgelöst durch das Virus, als sehr ernst. Alle Bürger werden sich einschränken müssen, alle müssen Gewohnheiten, Reisen, Freizeitverhalten hinterfragen. Der Fußball kann dabei nicht außen vor bleiben.

Lesen Sie auch Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus : Bundesliga drohen Spiele vor leeren Rängen

Über Wochen haben sich zuständige Minister in Bund und Ländern nicht zu den Auswirkungen durch das Coronavirus auf den Volkssport Fußball geäußert. Bloß keine Panik auslösen und auch keine schlafenden Hunde wecken, würde dies doch offenlegen, dass die Lage sehr viel ernster ist als zunächst vermittelt. Tatsächlich ist es richtig, alles zu tun, die Ausbreitung des Virus in Deutschland zu verlangsamen, darauf hinzuarbeiten, dass man möglichst ohne zu viele schwere Krankheitsfälle in die warme Jahreszeit kommt, wenn sich das Virus wegen der höheren Temperaturen schlechter verbreiten kann.

Aber nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Stoppschild aufgestellt. Er rät dringend, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, also auch Zuschauern, abzusagen. Damit werden die Bundesliga-Vereine wohl bis auf weiteres vor leeren Rängen spielen. Oder sie handeln grob fahrlässig. Richtig ist: Gesundheit geht vor wirtschaftlichen Interessen. Und es ist Aufgabe von Regierungen, die eigene Bevölkerung vor Gefahren auch für ihre Gesundheit zu schützen.