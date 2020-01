Kommentar zu Deutschlands CO2-Werten : Der Schein der Zahlen

Meinung Bonn Um sieben Prozent ist die CO2-Emission Deutschlands 2019 gegenüber 2018 gesunken. Eine frohe Botschaft. Doch sie hat auch negative Seiten. Und mit ihnen kommt auch die Atomkraft wieder ins Spiel.

Eine Nachricht, insbesondere wenn Zahlen im Fokus stehen, hat stets zwei Seiten: Um sieben Prozent ist die CO 2 -Emission Deutschlands 2019 gegenüber 2018 gesunken. Eine frohe Botschaft – und verständlich, dass sie umgehend das Polit-Marketing beflügelte. So dauerte es nicht lange, da klopfte sich die Bundesumweltministerin auf die Schulter: „Politisches Gestalten lohnt sich“, meinte sie und verwies auf die Rekord-Stromproduktion aus Sonne und Wind. Wir erinnern uns: Das Dauerhoch im Sommer brachte Dürre und Hitzerekorde und auch ein Allzeithoch bei den Sonnenscheinstunden. 305 allein im Juli, 93 mehr als im langjährigen Durchschnitt.