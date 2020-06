Kommentar zu den Spielerprotesten : Ein starkes Zeichen

Mit dem Slogan "Justice for George Floyd" auf einem Shirt protestiert Dortmunds Jadon Sancho gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Foto: dpa/Lars Baron

Meinung Bonn Der DFB-Kontrollausschuss hat angekündigt, den von einigen Bundesliga-Profis am Wochenende geäußerten Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt prüfen zu wollen. Unser Autor meint: Der Verband sollte die Spieler unterstützen - auch, um mit seinen Initiativen gegen Rassismus glaubwürdig zu bleiben.

Die zerfetzte „Ground-Zero-Flag“ des World Trade Centers bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002, der Black-Power-Protest in Mexiko 1968 oder der Kniefall von NFL-Quarterback Colin Kaepernick 2016 – es gibt zahlreiche Beispiele, dass Sport und Politik eben nicht trennbar sind. Nicht so trennbar, wie es von Sportfunktionären oft gewünscht und kolportiert wird.