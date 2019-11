Kommentar zu CDU und AfD in Thüringen : Klärungsprozess

Meinung Bonn In der Thüringer CDU wird über die Frage gestritten, ob die AfD ein denkbarer politischer Partner wäre. Die Debatte berührt ein grundsätzliches Problem. Früher oder später muss es zu einer Klärung kommen, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Wie hält die CDU es mit der AfD ? Das ist die Gretchenfrage für die Christdemokraten in Thüringen – aber eben auch darüber hinaus. Sie stellt sich immer dann, wenn die beiden Parteien gemeinsam eine Regierung bilden könnten. Das war bereits in Sachsen der Fall. Der aktuelle Streit in Thüringen um diese Frage macht deutlich, dass es früher oder später zu einer Klärung kommen muss.

Der Druck kommt von anderer Seite, von der Basis der CDU. Dort gibt es Kommunen und Kreise, in denen die AfD als so etwas wie der abgespaltene Teil der CDU wahrgenommen wird, beispielsweise weil AfD-Protagonisten früher bei der CDU waren, oder weil man in Gemeinde- und Stadträten zusammenarbeitet. Auf dieser Grundlage versuchen einigen Christdemokraten, den angeschlagenen Wahlverlierer Mike Mohring vom Thron zu stoßen und damit gleich die Barrieren in Richtung AfD abzuräumen.