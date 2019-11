Kommentar zum Bonner Hauptbahnhof : Kaum zu glauben

Meinung Dass es von der Schlägerei am Bonner Hauptbahnhof keine von der Polizei verwertbaren Bilder der Überwachungsanlage gibt, ist ein Skandal, kommentiert GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Demnach verfügt der Hauptbahnhof also über eine moderne Videoüberwachungsanlage und alle Kameras sind funktionstüchtig. Mit bloßem Auge ist das allerdings nicht zu erkennen, aber vielleicht soll es ja aus strategischen Gründen auch so sein. Fakt ist aber, dass es von dem Vorfall mit rund 100 Demonstranten aus dem rechten und linken Lager am 16. November im Hauptbahnhof, der immerhin zu einem Großeinsatz der Polizei geführt hat, keine verwertbaren Bilder aus den im Bahnhof installierten Kameras gibt. Und das wird in Bonner Polizeikreisen zu Recht kritisiert. Im Grunde ist es ein Skandal.