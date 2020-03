Kommentar zur EU in der Coronakrise : Jeder gegen jeden

Meinung Berlin In ganz Europa ist das Leben zum Stillstand gekommen. Trotzdem leisten sich die EU-Mitgliedstaaten sinnlose Grabenkämpfe, die niemandem etwas nützen, kommentiert unser Autor.

Die Angst vor dem, was nach der Krise kommt, scheint noch größer zu sein als die vor dem Virus selbst. Alle 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben in den vergangenen Tagen gezeigt, wie sehr sie den wirtschaftlichen Einbruch fürchten, der unweigerlich droht. In ganz Europa ist das Leben zum Stillstand gekommen. Airlines haben ihre Flugzeuge abgestellt, Geschäfte und Unternehmen sind geschlossen. Längst ist jedem klar, dass es gewaltiger Hilfsprogramme bedarf, will man nicht eine Pleitewelle mit einem Heer von Arbeitslosen riskieren.