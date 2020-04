Kommentar zur Corona-Krise und Ostern : Innehalten

Meinung Berlin Die Osterfeiertage sind in diesem Jahr eine Prüfung. Wir sind nicht im Gefängnis, aber wir sind nicht frei. Klar ist, dass wir uns verändern werden. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, kommentiert unsere Autorin.

Dieses Osterfest ist eine Prüfung. Wir sind nicht im Gefängnis, aber wir sind nicht frei. Wir dürfen uns nicht so verhalten, wie wir das Leben kennen und lieben. Zur Familie fahren, Eltern und Enkel drücken oder mit Freunden für die Kinder im Garten oder im Park Ostereier verstecken – alles verboten. Auch kein Theater, kein Kino, kein Konzert, kein Fußball. Wir, die freiheitsliebende und an die Freiheitsrechte so gewöhnte – mitunter auch verwöhnte – Nation muss stillhalten. Und wir dürfen nicht einmal in die Kirche gehen, um den Kummer darüber im Gottesdienst zu lindern und gemeinsam Hoffnung zu schöpfen. Dabei ist es doch das Fest der Hoffnung.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will eine offene Debatte über die Lockerungen der rigiden Einschnitte in die Freiheitsrechte. Er sorgt sich um die Moral der Bürger und die Zukunft der Betriebe. Er will den Menschen Hoffnung geben, indem Szenarien erklärt werden, wann welcher Bereich wieder in die Normalität zurückkehren darf. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass man in der Erwartung baldiger Entspannung nachlässig wird. Müssen es wirklich 1,5 Meter Abstand sein? Darf ich mich wirklich nicht mit meinen guten Nachbarn treffen? Und die Enttäuschung wäre umso größer, wenn die Ziele nicht erreicht werden, weil etwa die Infektionsrate weiter steigt und die Zahl der Toten auch.